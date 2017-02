Damen und Herren erwarten Recklinghausen.

Wuppertal. Zweimal RSC Cronenberg gegen RHC Reckinghausen heißt es am Samstag in der Alfred-Henckels-Halle, denn sowohl die Herren (18 Uhr) als auch die Damen des RSC (15 Uhr) treffen in der Rollhockey-Bundesliga auf den Nachbarn aus dem Ruhrgebiet. Und für beide sind es wichtige Spiele.

Für die RSC-Löwen geht es um 18 Uhr um den für die Play-Offs so wichtigen siebten Tabellenplatz, denn bei einer Niederlage würde bei Punktgleichheit aufgrund des besseren direkten Vergleichs der RHC Recklinghausen die Nase vorn haben. Das Hinspiel hatte der RSC mit 4:5 verloren, bekam Trainersohn Christopher Rindfleisch nicht in den Griff. Vier Tore erzielte der in der ersten Viertelstunde. „Das darf uns natürlich nicht noch einmal passieren, wir müssen von der ersten Minute hellwach in die Begegnung gehen,“ fordert RSC-Trainer Jordi Molet, der nach zwei Monaten Verletzungspause wieder als Spieler mitwirken kann. Recklinghausen bringt die Empfehlung von drei Siegen in Folge mit.

Das Team Dörper Cats konnte die Recklinghauserinnen dagegen bereits vor zwei Wochen mit 4:0 bezwingen und hofft ab 15 Uhr auf eine Wiederholung.