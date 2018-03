Fußball-Bezirksliga: Der ASV klettert nach dem 1:0 bei Union Wuppertal weiter. Linde verlässt nach Sieg den Relegationsrang.

TSV Union Wuppertal – ASV Wuppertal 0:1 (0:1). Als in der Nachspielzeit der Ball nach einem Standard gegen das Gebälk des ASV-Tores knallte, wäre beinahe der gesamte Spielverlauf auf den Kopf gestellt worden. So landete das Leder aber nicht im Tor, und der ASV gewann das Derby auf dem Hardenberg verdient. Union wehrte sich zwar nach Kräften, war aber über die gesamte Spielzeit fußballerisch unterlegen, bekam ASV-Stürmer Badreddine Derbel zudem selten in den Griff. Die Gäste gingen nach einem Missverständnis in der Union–Defensive nach 25 Minuten durch Luis Rosenecker in Führung. Unions Stürmer Salvatore Aliberti war zu oft auf sich alleine gestellt, zumal die Gastgeber den Ball in der Vorwärtsbewegung immer wieder schnell verloren. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ der ASV beste Möglichkeiten auf die Vorentscheidung liegen. Der als Spielgestalter stark agierende Issa Issa ließ dabei seine bekannte Kaltschnäuzigkeit mehrmals vermissen. „Die Chancenverwertung war natürlich nicht gut. Auch insgesamt ist einfach noch Luft nach oben“, meinte ASV-Spielertrainer Alen Erkocevic. Mit am Ende etwas Glück rettete seine Mannschaft den Dreier aber über die Zeit.

Für beide Mannschaften stehen schon am Mittwoch die nächsten Meisterschaftsspiele auf dem Programm. Der TSV Union, der durch die Niederlage wieder auf den Relegationsplatz abrutscht, reist ins Eifgen-Stadion zum SV Wermelskirchen (Anpfiff: 19.30 Uhr). Der ASV tritt, ebenfalls um 19.30 Uhr beim Tabellennachbarn Union Velbert an. mkp

SV Jägerhaus-Linde – SSVg Velbert U 23 3:0 (0:0). Wichtiger Sieg für die Linder, die wieder an Union vorbeiziehen und auf einem Nichtabstiegsplatz stehen. Allerdings begann die Partie mit einer Schrecksekunde. Nach einem Fehler im Spielaufbau hielt Torwart Tim Fey nach 30 Sekunden aber bärenstark gegen einen Velberter Stürmer. Danach waren die Wuppertaler die deutlich bessere Mannschaft, versäumten es aber, ihre Chancen schon vor der Pause in Tore umzumünzen. Das gelang in der zweiten Hälfte dann aber umso besser. Kai Hömberg (51.) und Kevin Oehl (58.) sorgten innerhalb von sieben Minuten für eine 2:0-Führung, und als erneut Kai Hömberg eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:0 erhöhte, war das Spiel endgültig entschieden. Linde-Trainer Carsten Tracogna war erleichtert. „Nach dem schwachen Spiel am Mittwoch war es wichtig, heute eine gute Leistung zu zeigen. Das ist der Mannschaft über 90 Minuten gelungen. Der Sieg ist absolut verdient“, freute sich der Trainer. lars