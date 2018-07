Das Derby zwischen dem TSV Ronsdorf und Aufsteiger SC Sonnborn steht aus Wuppertaler Sicht im Mittelpunkt des ersten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Gruppe 2, deren Spielplan am Freitag veröffentlicht wurde. Für den SV Jägerhaus-Linde beginnt die Saison bereits zwei Tage früher, am Freitag, 10. August mit einem Auswärtsspiel beim SC Reusrath. Der vierte Wuppertaler Vertreter, der ASV Wuppertal muss zum Aufsteiger SSV Bergisch Born reisen. Für alle Teams steht dann gleich eine englische Woche an. Sonnborn hat am Mittwoch gegen Wülfrath gleich das nächste schwere Auswärtsspiel, Ronsdorf muss nach Baumberg, der ASV nach Langenfeld und Linde erwartet Aufsteiger Ayyildiz Remscheid. mkp