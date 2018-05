Radtouristik: Mit Endspurt auf Fahrt

Strecken von 52, 70 und 113 Kilometer durchs schöne Bergische Land bietet der Radsport-Verein Endspurt 08 am Samstag bei seiner Radtouristikfahrt an. Start und Ziel ist wieder an der Grundschule Birkenhöhe 62, von wo man zwischen 8 uns 11 Uhr losfahren kann. Wer die lange Strecke wählt, die auch durch ihre 1700 Höhenmeter eine Herausforderung darstellt, muss bis 9.30 Uhr gestartet sein. Bis zu drei Verpflegungsstellen sind je nach Strecke eingerichtet. Gestartet werden darf nur mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad oder Pedelec und nur mit Helm. Red