Rachmakow bleibt Trainerin beim BTV

Wuppertal. Der Barmer TV hat den ersten personellen Eckpfeiler für die kommende Saison seiner Basketballdamen gesetzt, die nach dem Zweitliga-Abstieg in der kommenden Saison wohl in die Regionalliga führt: Lilia Rachmakow bleibt Trainerin. Die 27-Jährige, die sich in der vergangenen Saison ihre ersten Sporen auf Zweitliga-Niveau verdient hatte, sagte auch für die kommende Saison zu. Um einige erfahrene Spielerinnen herum, soll sie noch mehr junge Spielerinnen einbauen. Wer bleibt, werden erst die jetzt anstehenden Gespräche ergeben. Sicher ist, das Leonie Bleker (zu hoher Aufwand bei Anreise aus Bottrop) und Miska Stankova (sucht eine neue Herausforderung) den Verein verlassen. Red