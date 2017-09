Mit Wuppertaler Klubs startet am Wochenende die Saison in der Handball-Landesliga. Vohwinkeler STV - Haaner TV. (Freitag, 20.30 Uhr, Nocken). In ihrer dritten Landesligasaison soll die VSTV-Mannschaft um Trainer Stefan Radke nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Verantwortlichen schielen sogar Richtung oberes Tabellendrittel. Wald-Merscheider TV - Team CDG GW (Sa., 18.30 Uhr). Ohne große Vorbereitung und ohne sportliche Ziele geht das Team CDG/GW in die Saison. Die Mannschaft hat mit Matthias Jusepeitis und Bartos Gasda verletzungsbedingt zwei Rückraum-Säulen verloren. SSG Wuppertal/HSV Wuppertal - HC Wermelskirchen (Samstag, 19.45 Uhr, Kothen). Aufstiegstrainer Denis Brüne geht mit derselben jungen Mannschaft in die Saison, die auch die knapp ein Jahrzehnt erträumte Bezirksligameisterschaft erreichte. Das Ziel lautet: Klassenerhalt. Wuppertaler SV - Ohligser TV (Sonntag, 16.15 Uhr, Gathe). Der Klassenerhalt wäre WSV-Trainer Maxim Trufan viel zu wenig. „Auf jeden Fall besser als in der letzten Saison“, fordert der Isländer. e.ö.