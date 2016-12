Pröppi-Gewinnspiel: Der fünfte Hinweis

Pröppi-Gewinnspiel: Der fünfte Hinweis

Im Gewinnspiel „Wuppertal jagt Pröppi“ des Wuppertaler SV, präsentiert von der Westdeutschen Zeitung, gibt es heute den fünften Hinweis: Wer den Pfotenabdruck finden will, muss an etwas ziehen. Den nächsten Hinweis gibt es in unserer Dienstags-Ausgabe am 27. Dezember. Alle bisherigen Hinweise und die drei umfangreichen Preispakete von Galadinner über ein WZ-Abo bis zu WSV-Karten finden Sie im Internet unter

wz.de/wuppertal

wuppertalersv.com