Dinslaken. Auch mit deutlich verbesserter Leistung konnte Fußball-Oberligist Cronenberger SC Leistung seine jüngste Niederlagenserie nicht stoppen. In der Höhe unverdient unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Radojewksi am Sonntag beim TSV Jahn-Hiesfeld Dinslaken mit 0:3 (0:2) und bleibt auf dem ersten Abstiegsplatz. Insbesondere das 0:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem Wechsel drückten die weiter ersatzgeschwächten Cronenberger auf den Anschlusstreffer und hätten diesen auch verdient gehabt. Kurz vor Schluss fiel bei einem Konter dann aber die endgültige Entscheidung.



Für den CSC folgen nun in dieser Woche zwei wichtige Heimspiele. Am Mittwoch um 20 Uhr kommt der starke Tabellensechste Hilden, am Sonntag Tabellennachbar Meerbusch II.