Jugendfußball: Auftakt zur Quali für die Niederrheinligen.

Von den Wuppertaler Jugendfußballteams, die sich in der Quali um einen Platz in den Niederrheinligen bewerben, konnte am Wochenende nur die WSV-C-Jugend gewinnen. A-Junioren: Cronenberger SC - 1. FC Bocholt 2:4 (1:3). Der CSC hielt über 90 Minuten dagegen, ging früh durch Jannic Jens Kilter in Führung (3.). Aber die Gäste aus Bocholt bestraften kurz vor und kurz nach der Pause mehrere Fehler der Cronenberger eiskalt und lagen dann ihrerseits mit 4:1 vorn. Kilter verkürzte noch auf 2:4, scheiterte dann aber mit einem Strafstoß am Bocholter Torhüter.

B-Junioren: RW Essen II - TSV Ronsdorf 1:0 (0:0). Die Ronsdorfer zeigten beim Aufstiegsfavoriten eine starke kämpferische und läuferische Leistung, die aber nicht mit einem Punkt belohnt wurde. Tom Stratmann hatte in der ersten Hälfte die große Chance, den TSV in Führung zu bringen, sein Schuss klatschte aber an den Pfosten. So war Ismet Batmaz in der 54. Minute der Schütze des goldenen Tores für Favorit RWE. SV Bayer – VfB Hilden (heute, 19.30 Uhr, Rutenbeck)

C-Junioren: TSV Meerbusch - Wuppertaler SV 0:5 (0:3). Die WSV-Spieler spielten in Meerbusch gegen eine stark dagegenhaltende Mannschaft, setzten sich aber aufgrund der größeren Qualität letztlich souverän durch. Schon nach drei Minuten hatte Gianluca Gaglini den WSV in Führung geschossen. Die weiteren Treffer erzielten Azad Sari (2), Younes Acherki und Abdulbaki Bastan. „Die Einstellung hat gestimmt, der Sieg war verdient“, sagte Trainer Ferdi Gülenc.

Bayer Uerdingen - SV Bayer 2:1 (1:1). Die U 15 des SV Bayer schlug sich in Krefeld selbst. Mohamed El Abdouni brachte die Wuppertaler früh in Führung. Doch zwei katastrophale Fehler im Defensivverhalten führten zum Rückstand. „Die Jungs haben es klasse gemacht. Leider haben sie sich selbst um den verdienten Lohn gebracht. Denn ein Punkt wäre verdient gewesen“, sagte Bayer-Koordinator Peter Jansen.

SF Baumberg - Cronenberger SC 6:0 (4:0). Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren, als wir innerhalb von 15 Minuten vier Gegentreffer kassiert haben. Die Mannschaft ist in der Bergischen Leistungsklasse ganz gut aufgehoben“, fasste Trainer Azedine Habsaoui die bittere Niederlage zusammen. Die Mannschaft zeigte zu viel Respekt vor dem Gegner. lars