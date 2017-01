Handball Nückel setzt weiter auf die Rotation

Handball-Zweitligist TV Beyeröhde will gegen Lintor den sechsten Sieg in Folge.

Wuppertal. „Ein ganz heißes Spiel“ erwarten Beyeröhdes neue Trainerin Sabine Nückel und ihre Spielerinnen am Samstag, wenn der alte und derzeit einzige West-Rivale, der Zweiliga-Aufsteiger TuS Lintfort, in der Buschenburg (18.45 Uhr) zu Gast ist. Lintfort hatte lange in der Abstiegszone festgesteckt, diese aber mit zuletzt drei Siegen in Folge am Wochenende verlassen und kommt nun mit jeder Menge Selbstbewusstsein nach Langerfeld. Mit dabei sind sicherlich die beiden Ex-Beyeröhderinnen Angelika „Olga“ Bensch und der einstige TVB-Publikumsliebling, Flügelflitzerin Mona Butzen, die an alter Wirkungsstätte sicher von besonderem Ehrgeiz beseelt sein werden.

Also ein attraktiver Gegner für den TVB, der zuletzt fünfmal in Folge gewann und inziwschen Platz sechs in der 2. Bundesliga einnimmt. Am vergangenen Samstag beim ersten Spiel nach der Ära Meike Neitsch mit dem 34:32 (18:14) Sieg gegen Mainz/ Budenheim hatte Sabine Nückel munter durchgewechselt und sich ein Bild von allen Spielerinnen gemacht. „Niemand hat mich enttäuscht“, meint sie rückschauend und konnte keine Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen Formationen ausmachen. „Gefreut haben mich die Leistungen von Natalie Adeberg und Lina Klinnert“, so Sabine Nückel zu den vorher nur wenig eingesetzten Neuzugängen.

Die „Rotationen“ während des Spiels will die neue Trainerin zunächst einmal beibehalten und hofft, dass der furiose Tempohandball, der das Team unter Meike Neitsch stets ausgezeichnet hatte, nicht darunter leidet. „Wenn uns am Samstag der sechste Sieg hintereinander gelingen sollte, dann könnte das vielleicht auch ein Signal an die Handballfreude sein, die bisher unsere Spiele noch nicht besucht haben“, hofft Team-Managerin Anne Krüger.