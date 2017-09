Noch Plätze frei für BHC-Auswärtsfahrten

Rund 150 Fans unterstützten den Bergischen HC zuletzt beim Auswärtsspiel in Hamm erstligareif. Damit der Tabellenführer auch in den schweren Partien in Eisenach (Samstag, 7. Oktober), Würzburg (Rimpar Wölfe, Samstag, 21. Oktober) und Bietigheim (Samstag, 25. November) auf Anfeuerung bauen kann, will der Fanclub Bergische Löwen jeweils eine Busfahrt dorthin organisieren. Noch gibt es freie Plätze, die gefüllt werden müssen, um die Fahrt realisieren zu können. Interessenten werden gebeten, sich bei Wolfgang Mix, Telefon 0173/263 83 89, zu melden.

Auch, um den geplanten Sonderzug nach Dresden, zum Auswärtsspiel beim HC Elbflorenz am zweiten Weihnachtstag mit 300 Plätzen buchen zu können, werden noch Mitfahrer benötigt. Anfragen per E-Mail an

sonderzug@bhc06.de