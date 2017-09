Immer wieder hatte der Bergische HC die Chance, sich abzusetzen, doch im Angriff scheiterte die Mannschaft entweder an der Essener 4:2-Deckung oder der Chancenauswertung. „Da war schon etwas Unvermögen dabei“, fand Christopher Rudeck, der mit seinen Paraden in der Schlussphase großen Anteil am Erfolg hatte. „Eigentlich bekommen wir die 4:2-Deckung 60 Minuten lang nicht gelöst.“ So sei es nie gelungen, die Partie zu beruhigen, „obwohl wir die bessere Mannschaft waren“. Das attestierte Sebastian Hinze seinem Team nicht. „Von einem verdienten Sieg will ich gar nicht sprechen, weil es die ganze Zeit eng war“, meinte der BHC-Trainer. „Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden, auch, weil wir viele Bälle ohne Druck weggeworfen haben.“ Nach Wiederanpfiff hatte Hinze überhaupt kein Tempospiel seiner Mannschaft mehr gesehen. „Ich bin glücklich über die zwei Punkte, aber das Spiel hat gezeigt, dass wir noch viel arbeiten müssen, um ein Spitzenteam zu werden.“ tr