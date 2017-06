Folgende Wuppertaler Mannschaften sind im Lostopf: Wuppertaler SV (Regionalliga West), Cronenberger SC, FSV Vohwinkel (beide Oberliga Niederrhein) und der TSV Ronsdorf (Bezirksliga).

Wuppertal. Am kommenden Montag findet die Auslosung zur 1. Runde des Niederrheinpokals der Herren für die Saison 2017/2018 statt. Das Stadion an der Hafenstraße in Essen dient ab 18.30 Uhr als Auslosungsort. Als Losfee für die Auslosung der insgesamt 32 Begegnungen fungiert der 39-fache deutsche Nationalspieler Matthias Herget. Folgende Wuppertaler Mannschaften sind im Lostopf: Wuppertaler SV (Regionalliga West), Cronenberger SC, FSV Vohwinkel (beide Oberliga Niederrhein) und der TSV Ronsdorf (Bezirksliga). Red