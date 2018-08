Im Duell zweier Kreisligisten roch es für die Germanen zur Pause noch nach zweiter Runde Niederrheinpokal. Kapitän Jannick Weitzel (22.) brachte die Gäste, die das Geschehen im ersten Durchgang komplett im Griff hatten, in Führung. Vom Essener Bezirksliga-Absteiger war zunächst wenig zu sehen, bis kurz vor der Halbzeitpause. „Da haben wir uns ein blödes Gegentor gefangen“, so Germanen-Trainer Damian Schary. Der war mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden, zumal man am Tag zuvor noch beim Germanen-Cup auflief und insgesamt eine intensive Trainingswoche hinter sich hatte.

Wer weiß was passiert wäre, wenn Neuzugang Christian David nach Wiederanpfiff die dicke Möglichkeit auf die erneute Führung genutzt hätte. Es waren jedoch die Essener, die durch einen Doppelschlag (56. und 58.) die Weichen auf Sieg stellten. „Danach waren wir einfach platt, da haben sich die kräftezehrenden Tage bemerkbar gemacht“, sagte Schary, der seiner Mannschaft trotz der Niederlage aber überhaupt keinen Vorwurf machen wollte: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Die endgültige Entscheidung der gnadenlos effektiven Gastgeber fiel eine Viertelstunde vor Schluss.