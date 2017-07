Gegen wen die Wuppertaler Teams antreten.

Essen. Montagabend hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) die Begegnungen der ersten Runde des Niederrheinpokals ausgelost. Regionalligist Wuppertaler SV trifft in Oberhausen zuerst auf den Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt. Bezirksligist TSV Ronsdorf empfängt den Oberligisten SC Düsseldorf-West. Der Wuppertaler Oberligist Cronenberger SC wiederrum reist zum VfL Tönisberg, der seinerseits in der Bezirksliga spielt. Der FSV Vohwinkel, jüngst in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen, tritt bei Landesligist SV Burgaltendorf an. Die erste Runde wird am Wochenende 4. bis 6. August 2017 ausgetragen.

Alle Partien im Überblick:

Spiel HEIM : Gast

1 FC Remscheid : SSVg Velbert

2 Mülheimer SV 07 : VfB Hilden

3 Tub Bocholt : SV Straelen

4 DJK Arminia Klosterhardt : Wuppertaler SV

5 VfL Tönisberg : Cronenberger SC

6 TSV Ronsdorf : SC Düsseldorf-West

7 DJK/VfL Giesenkirchen : KFC Uerdingen

8 FC Kray : RW Essen

9 TuS Fichte Lintfort : Sportfreunde Baumberg

10 TSV Eller / Vfl Benrath : VFB Homberg

11 FSV Duisburg 1989 : Spvg Schonnebeck

12 SC Phönix Essen : TV Jahn Dinslaken Hiesfeld

13 BW Oberhausen : VfR Krefeld-Fischeln

14 SV Burgaltendorf : FSV Vohwinkel

15 SC Kapellen-Erft : 1. FC Bocholt

16 ASV Süchteln : TuRU Düsseldorf

17 SV Uedesheim : Ratinger Spvg Germania

18 ESC Rellinghausen 06 : ETB SW Essen

19 VSF Amern : RW Oberhausen

20 VfL Willich : SV Sonsbeck

21 SV Genc Osman Duisburg : 1. FC Viersen

22 DJK TuS Stenern : MSV Düsseldorf

23 Spvg Solingen Wald : SV Scherpenberg

24 SC 26 Bocholt : SC 20 Oberhausen

25 TSV Meerbusch : SF Hamborn 07

26 SV Arminia Kapellen-Hamb : SC Velbert

27 DJK VfB Frohnhausen : SV Hönnepel-Niedermörmter

28 FC Aldekerk : TSV Aufderhöhe

29 1. FC Mülheim : 1. FC Kleve

30 DJK Teutonia St. Tönis : DSV 04 Lierenfeld

31 DJK St. Winfried Kray : VDS Nievenheim

32 SV Biemenhorst : TSV Bayer Dormagen