Fußball-Niederrheinpokal: Cronenberg besiegt Duisburg nach Elfmeterschießen.

Im Niederrheinpokal ist Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Mittwochabend wie erwartet in die dritte Runde, das Achtelfinale, eingezogen. Dabei hatte der WSV gegen den Kreisligisten SV Rees zwar keine Mühe zu gewinnen, wohl aber in der zweiten Halbzeit mit der Chancenverwertung - auch wenn das Ergebnis von 8:0 (4:0) dies so nicht vermuten lässt. Das Pokalspiel im Stadion am Zoo war das erste für das WSV-Team mit Adrian Alipour als neuem Cheftrainer.

Ein Video mit Alipour gibt es in unserem Liveticker: Hier klicken!

Die beiden Wuppertaler Landesligisten, der FSV Vohwinkel und der Cronenberger SC, spielten zeitgleich. Während der FSV beim Tabellenführer unterlag, konnte sich der CSC im Elfmeterschießen durchsetzen. Unsere Spielberichte:

2. Runde, Fußball-Niederrheinpokal am Mittwochabend

Rot-Weiß Essen - FSV Vohwinkel 2:0 (1:0). Am Hallo zeigte Landesligist FSV Vohwinkel mit der exakt gleichen Elf wie beim 0:4 gegen den CSC im Verbandspokal gegen Vorjahresfinalist und Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Essen eine ansprechende Leistung, bot vor 1000 Zuschauern lange Paroli und unterlag am Ende recht knapp.

Dass RWE die Aufgabe seriös anging, zeigt die Aufstellung von Coach Karsten Neitzel, der trotz fünf Änderungen gegenüber dem vergangenen Wochenende echte Klasse aufbot. Die Gastgeber dominierten und erspielten sich früh Chancen durch Kai Pröger, Ex-WSVer Enzo Wirtz und Ismael Remmo, doch Keeper Asterios Karagiannis und seine Vorderleute ließen insgesamt wenig zu, bis Boris Tomiak nach einem Eckstoß in der 23. Minute im Strafraum zu Boden ging.

Den verhängten Strafstoß verwandelte Timo Brauer zum 1:0. Aber auch die Füchse erspielten sich in beiden Halbzeiten Chancen, etwa durch Ahmed Al Khalil oder Freddy Lühr, dem sich Mitte der zweiten Halbzeit sogar die große Ausgleichschance bot. RWE scheiterte durch Wirtz und Philipp Zeiger aussichtsreich an Karagiannis.

Mit dem für Pröger zur zweiten Hälfte eingewechselten ehemaligen Elversberger Florian Bichler verstärkte RWE den Druck noch einmal. Auch Remmo und Lukas Scepanik drehten in punkto Torchancen auf. Den zweiten Treffer erzielte jedoch Kevin Grund mit einem satten Linksschuss in der 71. Minute. Dem FSV dürfte die gute Leistung dennoch Auftrieb geben.