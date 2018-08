Wuppertal. Der Cronenberger SC ist am Freitag Abend mühelos in die zweite Runde des Niederrheinpokals eingezogen und hat dabei eine eindrucksvolle Frühform bewiesen. Beim Bezirksligisten DJK Twisteden siegte die Elf von Trainer Peter Radojewski mit 9:0 (3:0). An der holländischen Grenze trugen sich Kabiru Mohammed, Marvin Mühlhause und der neue Kapitän Sercan Er jeweils zwei Mal in die Torschützenliste ein. Die weiteren Treffer erzielten Tarkan Türkmen, Davide Leikauf und Thomas Held. Der frisch verpflichtete Dominik Heinen lief erstmals für den CSC auf. Für den Landesligisten steht schon am morgigen Samstag beim Germanen-Cup die nächste Aufgabe an. kp