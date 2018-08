Freitag Abend, 30 Grad, 100 km Anreise: Für den Pflichtspielauftakt in die neue Saison gab es sicher angenehmere Aufgaben als diese. Von den Umständen ließ sich der CSC aber nie beirren, dominierte die Partie in Kevelaer an der holländischen Grenze zu jeder Zeit und zeigte sich gegen den Bezirksligisten torhungrig. Trainer Peter Radojewski war entsprechend zufrieden: „Wir haben das hervorragend gemacht und das, was wir uns vorgenommen haben und Vorgabe war, umgesetzt.“

Die Gastgeber waren dem CSC, bei dem der frisch verpflichtete Dominik Heinen sein Debüt feierte, sowohl spielerisch, als auch läuferisch klar unterlegen. Einzig zu Beginn bot sich Twistede nach einer Unaufmerksamkeit in der CSC-Defensive, die ansonsten einen ruhigen Abend verlebte, eine Möglichkeit. Die Partie war zur Pause bereits entschieden, den Fuß vom Gaspedal nahm der CSC dennoch nicht. „Die Mannschaftsteile haben sehr gut zusammengearbeitet. Dennoch ist natürlich noch viel Luft nach oben. Gegen den TVD Velbert kommenden Sonntag, für mich Aufstiegsfavorit Nummer Eins, werden Kleinigkeiten entscheiden“, blickt Radojewski auf den Saisonstart voraus.

Torschützen in Twistede: Kabiru Mohammed, Marvin Mühlhause, Sercan Er (jeweils 2), Davide Leikauf, Tarkan Türkmen, Thomas Held.