A-Junioren Niederrheinliga: SV Straelen - TSV Ronsdorf. Vor einem „Sechs-Punkte-Spiel“ steht die U19 des TSV Ronsdorf am Sonntag (11 Uhr) beim Nachwuchs des SV Straelen. Für beide Mannschaften ist die Partie extrem wichtig. Die Gastgeber und die Gäste aus Wuppertal stecken tief im Tabellenkeller. Daniel Woznik hat nach der langen Verletzungspause wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. TSV-Trainer Gennaro Bounocoro hofft auf einen Auswärtssieg. „Straelen ist ein Gegner auf Augenhöhe. Meine Jungs sind gut drauf.“ B-Junioren: WSV - SC Kapellen-Erft. Mit einem Sieg würde der WSV am Sonntag (11 Uhr, Nevigeser Straße) wieder in die Erfolgsspur kommen und Anschluss an das erste Tabellendrittel der Niederrheinliga halten. Zu den Abstiegsplätzen sind es nur drei Punkte. „Wir wollen mit viel Laufbereitschaft Ballverluste des Gegners provozieren und mit einem schnellen Umschaltspiel zum Erfolg kommen“, fordert WSV-Trainer Axel Kilz.

C-Junioren: WSV - VfB Hilden. Mit einem Erfolg (Samstag, 15 Uhr, Nevigeser Straße) würde die U15 des WSV mit den Gästen die Plätze tauschen und auf den vierten Tabellenplatz klettern. Unter der Woche erreichte das Team von Fabian Springob mit einem 7:1 gegen Sudberg das Kreispokalendspiel und die Teilnahme am Niederrheinpokal. Toto