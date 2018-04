Rollhockey-Bundesligist RSC Cronenberg hat im Play-off-Viertelfinale gegen den TuS Düsseldorf ein entscheidendes drittes Spiel erzwungen. Nach der Heimniederlage vor einer Woche siegte der RSC am Samstag in Düsseldorf nach Penaltyschiessen mit 7:6 (2:3, 4:4). Das dritte Spiel findet am Sonntag um 15.30 Uhr in Düsseldorf statt.