Nach Herzinfarkt: Sorge um Uwe Fecht

Große Sorge um Uwe Fecht: Der 58-jährige ehemalige WSV-Fußballer und -Jugendtrainer, seit Februar Co-Trainer von WSV-Konkurrent 1. FC Köln U 21 in der Regionalliga, hat in der vergangenen Woche im Trainerbüro einen Herzinfarkt erlitten. Der Vorfall hat Trainer Patrick Helmes so stark mitgenommen, dass er jetzt den FC gebeten hat, ihn von der Aufgabe bei der U 21 zu entbinden. „Aufgrund der aktuellen Situation (zuletzt 0:2 gegen Verl, 0:6 gegen Rödinghausen und Tabellenplatz 17“, d. Red) und des Vorfalls mit Uwe Fecht lege ich das Amt nieder. Ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und muss das erstmal verarbeiten“, sagte der 33-jährige Helmes auf der FC-Homepage. Vorerst übernimmt Nachwuchskoordinator Daniel Meyer. Zum aktuellen Zustand von Uwe Fecht gab es vom FC keine Auskunft. „Er werde bis auf weiteres fehlen“, hieß es zunächst.