Moskitos-Top-Spiel gegen Remscheid

Echte Topspiele in den Rollhockey-Bundesliga: Die Damen des SC Moskitos greifen heute erstmals seit einem Monat wieder ins Geschehen ein und empfangen um 15 Uhr am Kothen gleich Tabellennachbar IG Remscheid, gegen den es im Hinspiel einer Niederlage gegeben hatte. Das Team von Trainer Marcus Brockmann brennt auf Revanche und will seinen zweiten Tabellenplatz im Hinblick auf die Play-offs stabilisieren. Mehr als Platz fünf wird für die Dörper Cats des RSC Cronenberg nicht drin sein, dafür sollte um 18 Uhr in der Henchels-Halle der Tabellenachte Gera bezwungen werden. Zuvor um 15.30 Uhr geht es für die RSC-Herren gegen den Tabellendritten Herringen. Die Löwen rechnen sich durchaus Chancen aus, wollen Platz fünf behaupten. Red