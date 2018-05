Wuppertal. Die Rollhockey-Damen des SC Moskitos Wuppertal haben bei ihrer ersten Final-Four-Teilnahme das Finale um die Deutsche Meisterschaft knapp verpasst. Im Halbfinal-Play-off unterlag der Tabellenzweite nach der Vorrunde am Samstag dem Tabellendritten und Final-Four-Gastgeber SC Bison Calenberg knapp mit 3:4. Gegner im Spiel um Platz drei dürfte am Sonntag um 13 Uhr die IGR Remscheid sein (spielte am Abend gegen Meister Iserlohn sein Halbfinale).

Ind er Platzierungsrunde unterlag das team Dörper Cats des RSC Cronenberg dem RSC Gera mit 3:7 und spiel am Sonntag gegen Darmstadt um Rang sieben und acht.