Borussia Mönchengladbach testet im Stadion am Zoo gegen den WSV

Wuppertal. Mit dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach kann der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Samstag, 8. Juli, um 16 Uhr im Stadion am Zoo seinen Fans einen attraktiven Testspielgegner präsentieren. Für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking ist es das erste Testspiel nach der Sommerpause. Der WSV ist zu diesem Zeitpunkt schon ein Stück weiter in der Saisonvorbereitung. Trainingsauftakt beim WSV ist am 20. Juni. Drei weitere Testspielen stehen bis zum 8. Juli auf dem Plan. Red