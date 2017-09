Etwas, worauf Enno Aufdemkamp bei seinen Athleten schon in jungen Jahren achtet. So war es kein Wunder, dass auch Thorben Eller, zweiter KSG-Fahrer bei den Hope-Games, in seinen Mannschaftsbooten die Steuerarbeit übernahm. Eine feinfühlige Sache, weil das Boot bei größtmöglicher Wucht trotzdem mit einem Dreh das Paddels auf Kurs gehalten werden muss.

„Mit Ari, das harmoniert wunderbar“, so Zöllner. Eigentlich hätte Kühnel mit dem besten Deutschen in dieser Altersklasse den Zweier fahren sollen. Doch im Vorbereitungscamp im Olympiastützpunkt Kienbaum stellte sich heraus, dass es mit Zöllner, der Drittbester aus dem Jahrgang 2002 bei der DM war, besser passte. Der Linksfahrer steuerte das Boot einfach besser.

Eller, der bereits 17 und im ersten Juniorenjahr ist, und Zöllner haben noch etwas gemeinsam. Beide gehen auf das Carl-Duisberg-Gymnasium, von dem sie in den ersten drei Wochen nach den Sommerferien bedingt durch Deutsche Meisterschaften und Hope Games weitgehend befreit waren.

Das Nebeneinander von Schule und Sport, das bei ihm in dieser Konstellation gut funktioniere, ist für Maximilian Zöllner auch ein Grund, warum er – anders als etwa Trainingspartner Timo Schröder – in Wuppertal bleiben und nicht auf ein Sportgymnasium gehen will. „Ich hatte ein Angebot aus Potsdam, aber das war mir zu weit weg von zu Hause, und Essen hat mir auch nicht gefallen“, berichtet der 15-Jährige. Lieber wolle er in Wuppertal das Abitur machen und parallel am Stausee trainieren. „Dass ich Kanu weitermache, ist für mich klar, und natürlich will ich nächstes Jahr wieder zu den Hope Games“, versichert Maximilian Zöllner. Dann gehört er zum älteren Jahrgang und vielleicht klappt es ja dann mit einer Medaille.