Max Darj verlängert beim BHC bis 2021

Der Bergische HC treibt seine langfristige Kaderplanung weiter voran. Kreisläufer Max Darj hat seinen Vertrag, der ursprünglich im Sommer 2019 ausgelaufen wäre, beim Handball-Bundesligisten bis 2021 verlängert. Der schwedische Nationalspieler wechselte im Sommer 2017 von Alingsas zum BHC und war in der vergangenen Spielzeit sowohl bei den Bergischen als auch bei Vize-Europameister Schweden Stammkraft und Leistungsträger im Innenblock. Am Abend kämpft Max Darj mit Schweden in Kristianstad um das WM-Ticket gegen die Niederlande. Das Hinspiel verloren die Schweden knapp mit 24:25.