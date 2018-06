Neuer Vertrag beim Handball-Bundesligisten gilt jetzt bis 2021.

Der Bergische HC treibt seine langfristige Kaderplanung weiter voran. Kreisläufer Max Darj hat seinen Vertrag, der ursprünglich im Sommer 2019 ausgelaufen wäre, beim Handball-Bundesligisten bis 2021 verlängert. Der schwedische Nationalspieler wechselte im Sommer 2017 von Alingsas zum BHC und war in der vergangenen Spielzeit sowohl bei den Bergischen als auch bei Vize-Europameister Schweden Stammkraft und Leistungsträger im Innenblock. Am Abend kämpft Max Darj mit Schweden in Kristianstad um das WM-Ticket gegen die Niederlande. Das Hinspiel verloren die Schweden knapp mit 24:25.