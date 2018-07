Top-Auftakt für die Schwimmer der SG Bayer bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin.

Mit kleinem aber feinem Aufgebot ist den Schwimmern der SG Bayer eine Superstart in die Deutschen Meisterschaften in Berlin gelungen.

Im ersten Abschnitt der Meisterschaften am Donnerstagvormittag gab es auf Anhieb eine Deutsche Junioren-Meisterschaft durch Jana Markgraf über 200 Meter Schmetterling, eine Silbermedaille in der Juniorenwertung durch Jan Delkeskamp über 50 Meter Brust und vier Finalteilnahmen in der offenen Klasse zu feiern. Für den Donnerstagnachmittag, wenn ab 16 Uhr die Finals geschwommen werden, besteht in drei Rennen sogar die Chance auf weiteres Edelmetall.

Besonders stark zeigten sich die Wuppertaler auf den 50 Metern Brust. Bayer-Top-Schwimmer Christian vom Lehn, der im Vorfeld mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, schlug nach 27,99 Sekunden als Vorlauf-Dritter an. „Dabei hatte er noch einen Technikwechsel drin. Wenn er am Nachmittag auch die erste Hälfte so gut schwimmt wie die zweite, dann ist noch eine Steigerung drin“, prophezeite Bayer-Chefcoach Michael Bryja. Hochzufrieden war er auch mit seinen Youngstern aus dem Jahrgang 1999, Jan Delkeskamp und Yannis Merlin Willim. Auch Delkeskamp, eigentlich Spezialist für die längeren Strecken erreichte mit neuer persönlicher Bestzeit von 28,32 das A-Finale. Willim verbesserte sich auf 28,64, wurde Vierter der Juniorenwertung und schwamm als Elfter ins B-Finale. Alexander Kühling als vierter Bayer-Starten wurde in 30,04 Sekunden 35.. Fynn Minuth, vor drei Wochen aus den USA zurückgekehrt, war über 200 Meter Schmetterling in 1:59,63 Minuten Vorlaufdritter. Bei ihm, ebenso wie bei Jana Markgraf, kann sich Bryja für das Finale am Nachmittag noch eine Steigerung vorstellen, so dass eine Medaille drin wäre.

Für Jan Markgraf waren die 2:14,70 Minuten über 200 Meter neue Bestzeit. „Doch sie schwimmt am Nachmittag eigentlich immer noch schneller“, so Bryja. Da startet die frisch gebackenen Juniorenmeisterin als Fünftschnellste im A-Finale neben Top-Stars wie Franziska Hentke und Alexandra Wenk.

Für die weiteren Bayer-Starter in Berlin Moritz Schaller und Emre Demirdas wird es erst am Freitag ernst.