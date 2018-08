Velbert. Großer Fußballsport wird am Freitag, 3. August, im Emka Sportzentrum in Velbert geboten. Dort wird eine der Zwischenrunden beim Emka Ruhr-Cup International für A-Jugend-Mannschaften ausgetragen, den Ex-WSV-Präsident Friedhelm Runge mit seiner Firma sponsert.

Manchester United gegen Rapid Wien heißt es um 16.30 Uhr zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Vorrundengruppe B (der erste fand am Donnerstag, 2. August in Dortmund statt).

Es folgen 1. FC Köln – Athletico Madrid (17.20 Uhr), Fortuna Düsseldorf - Rapid Wien (18.10 Uhr), Athletico Madrid - Manchester United (19 Uhr) und Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln (19.50 Uhr).

Die Finalrunde findet am Samstag in Marl statt. Am Sonntag folgen Spiel um Platz drei und Finale im Dortmunder Stadion Rote Erde. gh