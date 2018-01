Regionalligist im Test gegen Ratingen auch mit allen Neuen.

Das erste Testspiel in der Wintervorbereitung wird gleich für mehrere Spieler von Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am heutigen Samstag zu einer Premiere. Wenn die Wuppertaler um 13 Uhr auf dem Kunstrasen des FSV Vohwinkel in der Lüntenbeck auf den Oberligisten Ratingen treffen, wird es für die Winterzugänge Michael Blume und Tjorben Uphoff der erste Auftritt im WSV-Trikot sein. Außerdem darf Testspieler Joakim Makangu Rafael vorspielen. Wie berichtet, ist der Stürmer aus Berlin seit Dienstag Trainingsgast. „Er hat sich bisher ordentlich präsentiert“, sagt Trainer Stefan Vollmerhausen. Ob es zu einer Verpflichtung komme, sei aber noch offen.

Dem heutigen Spiel dürften außerdem die drei Langzeitverletzten Kevin Hagemann, Silvio Pagano und André Mandt freudig entgegensehen. Alle drei haben laut Trainer die erste Trainingswoche, für die man auch die Naturrasenplätze am Freudenberg und an der Oberbergischen Straße nutzen konnte, ohne Probleme überstanden und werden ihren ersten Einsatz nach vielen Wochen feiern. Nur Kevin Pytlik wird mit Adduktorenproblemen fehlen.

Ratingen nennt Vollmerhausen einen guten Testgegner: „Sie haben sich sehr stabilisiert, seit Alfonso del Cueto dort Trainer ist.“ gh