In zwei Auszeiten versuchte Hinze zwar insbesondere seine Abwehr neu einzustellen, was teilweise auch gelang, zu einer echten Aufholjagd reichte es aber nicht, weil man vorne immer noch zu viele Bälle liegenließ, Torwart Christopher Rudeck an diesem Tag seinem Gegenüber Dennis Klockmann nachstand und die Lübecker sich nicht nervös machen ließen.

Nun ist es passiert! Am 16. Spieltag hat es die Handballer des Bergischen HC bei ihrer Mission Wiederaufstieg in die 1. Liga erstmals erwischt. Dass die 25:30-Niederlage gegen den Tabellenzweiten VfL Lübeck-Schwartau völlig verdient war, da waren sich nachher beide Trainer – ein glücklicher Torge Greve auf Lübecker Seite und ein nüchterner Sebastian Hinze für den BHC – einig. Dass der bisher meist souveräne Tabellenführer dabei kollektiv unter seinen Möglichkeiten geblieben war und die Gäste das konsequent ausgenutzt hatten – auch daran gab es nach dem Spiel vor fast 2400 erwartungsfrohen Zuschauern in der prall gefüllten Solinger Klingenhalle kaum etwas zu deuteln.

Nervosität zeigte auf BHC-Seite dagegen auch Torjäger Arnor Gunnarsson, der in der ersten Hälfte zwei Fehlversuche von Außen hatte und ungewöhnlicherweise bis dahin keinen einzigen Treffer erzielen konnte. Auch weil Gunnarsson unter der Woche grippegeschwächt war, setzte Hinze seinen einzigen etatmäßigen Rechtsaußen nach der Pause nicht mehr ein, ließ ihn nur noch zwei Siebenmeter werfen. Dass Gunnarsson in der Liga-Schützenliste mit jetzt 125 Treffern hinter den Hildesheimer Savvas Savvas (130, am Samstag 8) auf Platz zwei zurückfiel, dürfte dabei am leichtesten zu verschmerzen sein. Was zählt - das betont auch der Isländer immer wieder – ist der Mannschaftserfolg, und der geriet am Samstag nur 15 Minuten vor Schluss kurz in den Bereich des Möglichen. Da verkürzte Linksaußen Milan Kotrc auf drei Tore (20:23).

„Doch selbst in dieser Phase haben wir die Sicherheit nicht wiedergefunden, die uns zu Beginn verloren gegangen war“, analysierte Sebastian Hinze treffend. Lübeck bestrafte das postwendend. Und so war die erste Saisonniederlage perfekt.