Wuppertal. Kurz vor Saisonende meldet Handball-Verbandsliga-Spitzenreiter LTV Wuppertal I einen prominenten Neuzugang für neue Saison in der Oberliga. David Biskamp (24) wechselt vom Niederrhein an den Hedtberg. Der 1,80 Meter große Student aus Mönchengladbach hat trotz seiner Jugend schon Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. Der Linksaußen spielte mit der A-Jugend des ART Düsseldorf in der Jugend-Bundesliga und half bei den Senioren in der 2. Liga aus. Beim TV Korschenbroich entwickelte er sich in der 3. Liga weiter. „David ist schnell unterwegs und verfügt über ein großes Wurfrepertoire. Er wird unseren Tempohandball forcieren. Er hat in den letzten Jahren körperlich zugelegt und wird uns sicherlich viel Freude machen. Vielleicht kann ich ihn auch auf der Spielmacher-Position einsetzen“, beschreibt Trainer Jens Buss die Erwartungen an den Neuzugang. RL