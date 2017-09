Nach einem längeren Vakuum auf der Trainerbank des LTV Wuppertal sollen diese Wochen weitreichende Entscheidungen fallen. Bis dahin betreuen Malte Pauls, Alex Breenkötter und Sebastian Pagel die Mannschaft im Training und im Heimspiel gegen die DJK Unitas Haan. Fest steht nun allerdings, dass Jens Buss aus gesundheitlichen Gründen sein Traineramt in dieser Saison beim LTV nicht mehr aufnehmen wird. Zu stark ist er in die Therapien zur eigenen Genesung eingebunden. Wie es dann Mitte 2018 weitergeht, kann und will aktuell keiner der Verantwortlichen beantworten. Deshalb hat der leitende Geschäftsführer Andreas Güntner die Suche eines möglichen Nachfolgers soweit vorangetrieben, dass am Donnerstagabend wohl endgültige Entscheidungen fallen und Namen veröffentlicht werden. Bis dahin hüllen sich die Verantwortlichen in Schweigen und versuchen, die Spieler, soweit wie es geht, in ihrer Konzentration auf den Wettkampf nicht zu stören. RL