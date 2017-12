Der Wuppertaler SV empfängt am Sonntag Erzrivale Rot-Weiss Essen im Stadion am Zoo. Die Vollmerhausen-Elf will das Derby natürlich wie in der Hinrunde gewinnen.

Der Wuppertaler SV empfängt am Sonntag Erzrivale Rot-Weiss Essen im Stadion am Zoo. Die Vollmerhausen-Elf will das Derby natürlich wie in der Hinrunde gewinnen.