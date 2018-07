Leichtathleten von der Sportstadt mit Mobil unterstützt.

Nach der Trennung vom Wuppertaler SV fehlte den erfolgreichen Leichtathleten des neu gegründeten LAZ Wuppertal zuletzt ein Fahrzeug, um die Athleten zum Training und zu Wettkämpfen zu kutschieren. Rechtzeitig zu den Deutschen Jugendmeisterschaften für die U 18 und die U 20, die von Freitag bis Sonntag in Rostock stattfinden, ist jetzt Ersatz da. Durch die Unterstützung der Sportstadt Wuppertal, die sich die Förderung des Leistungssports auf die Fahnen geschrieben hat, wurden den Leichtathleten von VW Gottfried Schultz jetzt ein neunsitziger Kleinbus für zunächst vier Jahre zur Verfügung gestellt. „Klasse, wir haben alle viel Platz“, sagte Dreispringerin Jana Rokitta (U20) die am Donnerstag mit den Trainern Thomas und Corina Ediger sowie den 100-m-Staffelläuferinnen Sophie Bleibtreu, Anni Sturm, Merle Wyneken und Alexandra Movers im neuen Bus nach Rostock gefahren war. Platz hätte auch noch Hochspringer Tom Ediger gehabt, der aber schon am Freitag mit seinem NRW-Kadertrainer in die Hansestadt an der Ostsee gereist war. Zuerst ist dort am Freitagabend die Staffel im Einsatz. Am Samstagvormittag wird es dann für Tom Ediger und Sophie Bleibtreu ernst, die sich über 100 Meter auch für einen Einzelstart qualifiziert hat. Der Dreisprungwettbewerb der U 20 mit Jana Rokitta ist am Sonntag. gh