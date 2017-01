Noch 100 Tage bis zur vierten Auflage des Trsassenlaufs am 6. Mai.

Wuppertal. 100 Tage vor dem Start des Trassenlaufs WHEW 100 von Wuppertal über Hattingen und Essen zurück zum Bahnhof Mirke haben sich bereits Läufer aus zehn Nationen für diesen besonderen Ultra-Lauf angemeldet. Auch in der vierten Auflage am Samstag, 6. Mai, bieten die Organisatoren um Guido Gallenkamp und den Veranstalter MTV Elberfeld dabei auch Staffeln sowie kürzere Laufstrecken über fünf und zehn Kilometer an. Am Donnerstag sind es noch genau 100 Tage bis zum Lauf. Wer sich an diesem Tag anmeldet, erhält einen zehnprozentigen Rabatt auf die Startgebühr. Infos und Anmeldung im Netz unter