Kramer verlängert beim WSV bis 2019

Topstürmer Christopher Kramer hat seinen Vertrag beim Wuppertaler SV vorzeitig um ein Jahr bis 2019 verlängert. Kramer kam vor der Saison vom VfB Oldenburg und avancierte auf Anhieb zum Stammspieler. Er erzielte in 21 Pflichtspielen 13 Tore. Mit elf Treffern führt er derzeit die Torschützenliste in der Regionalliga an. Das Angebot zur Vertragsverlängerung sieht Kramer als Anerkennung für seine bisherigen Leistungen. „Es ist schön, weiter mit den Verantwortlichen und dem Team arbeiten zu können. Ich sehe dort viel Potenzial.“ Sportvorstand Manuel Bölstler lobte: „Christopher hat in der bisherigen Spielzeit eine wirklich gute Leistung gezeigt und ist ein wichtiges Element innerhalb der Mannschaft. Das hat er nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seinem unermüdlichen Einsatz gezeigt.“