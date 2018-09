Tennis: Jan Kochems macht es bei der Stadtmeisterschaft deutlich, Ana-Lena Toto spannend.

Ana-Lena Toto und Jan Kochems (beide SV Bayer) sind Wuppertals Tennis-Stadtmeister 2018 in den offenen Klassen. Zwei höchst unterschiedlich lange Matches gingen am Sonntag den Titelgewinnen auf der WTCD-Anlage an der Horather Schanze voraus: Während Ana-Lena Toto gut drei Stunden brauchte, um die Vorjahresfinalistin Jana Hückinghaus 4:6, 7:5 und 6:3 zu bezwingen, war das Herren-Finale zwischen Jan Kochems und Vincent Wollweber (Blau-Weiss Elberfeld) mit 6:1 und 6:2 relativ schnell beendet. Wobei angemerkt werden muss, dass Vincent Wollweber (31) offensichtlich die beiden Drei-Satz-Spiele gegen die erheblich jüngeren Nino Toto (SV Bayer) und Jan Poswiat (BTC) in den Knochen steckten. Jan Poswiat hatte er noch am Vorabend im Halbfinale in einem höchst dramatischen Spiel besiegt, während Jan Kochems mit deutlichen Zwei-Satz-Siegen ins Endspiel „spaziert“ war.

„Aber auch ich hatte Probleme ins Spiel zu kommen, weil wir so lange auf unseren Einsatz warten mussten“, meinte Jan Kochems später. Wegen der Überlänge des Damen-Finales hatten er und Wollweber fast zweieinhalb Stunden ausharren müssen. Das Spiel begann dann mit zwei Aufschlagverlusten von Vincent Wollweber, der trotz einiger starker Passagen nie die Körperspannung aufbrachte, die für einen Erfolg über den Titelverteidiger nötig gewesen wäre. Da beide ihre rasanten Ballwechsel mit gewitzten Stopps garnierten, war es dennoch ein unterhaltsames Finale.

Bei den Damen sah es nach teilweise unbegreiflichen Fehlern von Ana-Lena Toto beim 4:6 nach einer Niederlage für die Wuppertalerin aus. Ein Eindruck, der sich nach Doppelfehlern, schlecht platzierten Bällen und 3:5 im zweiten Satz fortzusetzen schien. Doch dann setzte Ana-Lena Toto ihren Zorn auf sich selbst in gezielte Aktionen um, holte auf und schaffte mit vier Punkten in Folge ein 7:5. Schier endlose Ballwechsel um die einzelnen Punkte folgten, doch der Ausgang des zweiten Satzes hatte seine psychologischen Wirkungen: Toto erwies sich als nervlich und körperlich stabiler und holte nach rund drei Stunden ihren ersten Stadtmeistertitel.

„Was ich im ersten Satz abgeliefert habe, war nun wirklich nicht mein Spiel“, gab die Siegerin später selbstkritisch zu.

Bei den Herren 45 kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Marc Walbrecht und seinem Vereinskollegen, dem WSV-Mannschaftsarzt Tim Heinz. Der drahtige Linkshänder Walbrecht ist ein Gegner, der nahezu jeden Ball zurückbringt und bei seinem Gegenüber oft Verzweiflung hervorruft. Das war beim 7:5 im ersten Satz nicht anders. Halswirbelprobleme bewogen Tim Heinz beim Stande von 0:3 zur Aufgabe.