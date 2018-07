Prominenter Teilnehmer beim 3. Germania Cup, dem Fußball-Turnier des SV Germania, der am kommenden Samstag ab 13 Uhr auf dem Sportplatz am Freudenberg steigt, ist Westfalia Herne. Ex-WSV-Torjäger Christian Knappmann nimmt dort als Trainer mit dem Oberligisten Herne teil. Die Herner werden von Friedhelm Runge gesponsort, dessen Heimatverein die Germania ist. Herne trifft in Gruppe eins auf Gastgeber Germania und Jägerhaus-Linde. Die Gruppe 2 ist mit dem Landesligisten Cronenberger SC, Westfalenligist Erkenschwick und Titelverteidiger ASV nicht minder stark besetzt. Spielzeit: je 30 Minuten.