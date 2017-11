Handball: Der Oberliga-Aufsteiger zeigt sich verbessert.

Mit einem 29:23 (14:10)-Aus-wärtssieg beim TV Aldekerk II belohnte sich Oberliga-Aufsteiger LTV Wuppertal für eine couragierte Leistung. Trainer Dennis Werkmeister zeigte sich anschließend sehr zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft, die die Ausfälle von Malte Pauls und Florian Lepper kompensieren konnte. „Wir haben heute das Parkett verdient als Sieger verlassen und das Spiel über die gesamte Spielzeit dominiert. Ermöglicht wurde dies durch eine überragende Spielsteuerung von Rouven Jahn im zentralen Rückraum und dem sehr gelungenen Einstand von Philippe d’Avoine, der uns mit seinen Toren direkt helfen konnte.“

So hatte der LTV das Spiel über 4:2, 10:6 und 14:8 zunehmend sicher im Griff. Nur die Chancenverwertung von den Außenpositionen ließ noch zu wünschen übrig. Gute Wirkung zeigte eine taktische Neueinstellung des LTV im Angriff. Das gnadenlose Tempospiel mit erster und zweiter Welle wurde reduziert, was leichte Ballverluste in der Vorwärtsbewegung vermied.

Zur Pause wurden die Langerfelder von den wieder zahlreich mitgereisten Fans mit Applaus verabschiedet. Werkmeister ist darüber positiv erstaunt: „ Es ist schön, bei einem Verein zu arbeiten, bei dem die Mannschaft von den Fans so unterstützt wird.“

Auch in der zweiten Halbzeit behielt der LTV das Heft des Handelns in der Hand. Einzig beim 25:22 (51.) für die Gäste hegten die Aldekerker leise Hoffnungen auf eine Wende. Diese zerstoben aber schnell, da Philippe d’Avoine mit seinem kraftvollen Spiel und den wuchtigen Toren die Tordifferenz wieder vergrößerte. Insgesamt zeigte sich beim LTV eine klarere Strukturiertheit. Rouven Jahn entwickelt sich immer besser zum Spielgestalter, der dazu mit seinen acht Toren auch noch Torgefahr ausstrahlt. Ins positive Bild passt auch, dass Nico Miebach und Toni Oppolzer mit konstant guten Leistungen jederzeit ein sicherer Rückhalt ihres Teams waren. RL LTV: Miebach, Oppolzer (ab 41.), Pack (1), Görigk (6), A. Breenkötter (3), Lorenz (1), d’Avoine (6), Biskamp (1), Adolphs (3), Jahn (8/4).