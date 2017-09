Fußball-Bezirksliga: Tracogna-Elf gewinnt mit 3:1. Ronsdorf ist nach zähem 1:0-Sieg weiterhin Dritter.

Wuppertal. SV Jägerhaus-Linde – ASV Wuppertal 3:1 (2:1). Der SV Jägerhaus-Linde feierte im Derby gegen den vorab klar favorisierten ASV den zweiten Sieg in Folge und klettert in der Tabelle auf den zehnten Platz. Schon in der siebten Minute brachte Marius Schubert seine Mannschaft in Führung. Nach einer Ecke konnte er den Ball aus kurzer Distanz einschieben, weil die Defensive des ASV in dieser Szene zu schlafen schien. Doch nur acht Minuten später glich Torjäger Alen Ruzic für die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Barmer zum 1:1 aus. Nach einer knappen halben Stunde war es jedoch der zuletzt schon in Velbert zweimal erfolgreiche Luca Lenz, der Linde wieder in Führung brachte. Diesmal konnte ASV-Torhüter Fabio Rizza einen Schuss von Marius Schubert nur abklatschen, Luca Lenz staubte ab.

„Wir bekommen zwei komplett unnötige Gegentore und laufen so immer einem Rückstand hinterher“, bilanzierte ASV-Trainer Ünsal Bayzit nachher verärgert. In der Schlussphase der ersten Hälfte hatten seine Spieler mehrfach die Chance zum Ausgleich, aber Linde-Torhüter Tim Fey rettete den Gastgebern den Vorsprung in die Pause.

In der zweiten Hälfte fanden die Barmer keine Einstellung mehr zum Spiel, der SV Jägerhaus bestimmte die Partie. Nach einer Stunde ging Luca Lenz nach einem langen Abschlag auf das ASV-Tor zu und wurde von Ex-Mannschaftskollege Tobias Schäfer im Strafraum gefoult. Folge: Elfmeter für Linde und Ampelkarte für Schäfer. Ahmed Al-Khalil verwandelte zum 3:1. Es war die Entscheidung. „Das war richtig stark von den Jungs. Sie haben die taktischen Vorgaben super umgesetzt und den ASV kaum ins Spiel kommen lassen“, freute sich Linde-Trainer Carsten Tracogna. lars TSV Union - SC 08 Radevormwald 2:3 (0:0).

Das Endergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf hinweg, denn kurz vor Schluss führten die Gäste bereits mit 3:0, ehe Salvatore Aliberti (87.) und Yannik Hünnighaus (90.) noch verkürzen konnten. Union konnte die erste Hälfte weitestgehend ausgeglichen gestalten, durfte sich aber auch beim starken Torhüter Kai Bock bedanken, nicht schon in Rückstand zu geraten. Mit zwei schnellen Treffern der Radevormwalder nach der Pause war die niveauarme Partie im Grunde genommen entschieden. Union rannte zwar an, kassierte aber durch einen Konter den dritten Gegentreffer. „Der Sieg von Rade geht absolut in Ordnung.“, bilanzierte ein enttäuschter Union-Trainer Andre Brieger. mkp