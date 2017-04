In der Stadthalle fliegen wieder die Fäuste

Kampftag der Red Panthers mit 15 Duellen im Ring.

Wuppertal. Die ehrwürdige Historische Stadthalle wird am kommenden Samstag, 22. April, ab 18 Uhr Schauplatz einer hochkarätigen, international besetzten Kampfsport-Veranstaltung sein, für die die Red Panthers verantwortlich zeichnen.

Im Autohaus Jung an der Schwesternstraße wurde das Programm vorgestellt. Es geht in 15 Kämpfen zu jeweils drei Runden nach K1-Regeln um den neu geschaffenen Platinum-Cup, bei dem mit dem russisch-stämmigen Vladimir Tok (27) sogar ein Weltmeister im Schwergewicht in den Ring steigen wird. Tok, dessen Name schon klingt wie eine krachende Rechte, heißt eigentlich Toktasynow und boxt für den renommierten Stall Amrani Palace in Oberhausen. Der imposante Koloss trifft auf den Deutschen Dennis Brinkmann, den er schon einmal vorzeitig besiegt hat. Den WM-Titel hatte Tok gegen den 2,07 Meter großen Surinamesen Colin George in überzeugender Manier erobert. Für die Oberhausener kämpft auch der Wuppertaler Modellathlet Matthias Jaskola, der auf Arian Sadikovic treffen wird.

Die Red Panthers unter der Regie von Mustafa Erol sind mit einer beachtlichen Abordnung im Ring vertreten. Darunter zwei junge Damen. Die Polizistin Angelique Mathea wird es mit Sandy Ucak aus Mönchengladbach zu tun bekommen und vor einer sehr schwierigen Aufgabe stehen. Ebenso wie die 17 Jahre alte Kati El Germaoui. Die gebürtige Marokkanerin hat schon einige vorzeitige Siege in ihrem Rekord und kämpft gegen die Italienerin Emilie Milia.

Juri Papusa (Red Panthers) hat es in der 80 Kilo-Klasse mit dem Polen Damian Sawonski zu tun, während sein Clubkamerad Darko Knezevic gegen den Russen Junus Desdanovic kämpfen wird. Zu den prominentesten K1-Kämpfern in der Stadthalle gehört Dennis Wosik, der zuletzt in Zhengzhou/China das Publikum begeistert hatte.

Alle Kämpfe gehen jeweils nur über drei Runden, wobei eine sechsköpfige Jury darüber entscheiden wird, wer im Ring den stärksten Eindruck hinterlassen hat und daher mit dem „Platinum-Cup“ ausgezeichnet wird. „Wenn eine von den jungen Damen die Juroren am deutlichsten überzeugt, kann es auch einen weiblichen Sieger geben“, sagt Pressesprecher Andreas Kuhlmann.

Karten für das Event sind sowohl im normalen Bereich als auch in den drei VIP-Kategorien bei den Red Panthers, Clausen 38, und im Autohaus Jung erhältlich.