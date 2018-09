Benjamin Lehmbach, gerade noch Staffelsieger beim Zoo-Berglauf, wird die Taggruppe anleiten, Witzke die Nacht-Läufer. „Alle sind gut vorbereitet“, sagt Lehmbach. Mit Inga Hundeborn aus Solingen ist noch eine weitere Siegerin des Zoo-Berglaufs unter den Staffelläufern. Die wollen sich am Ankunftstag in Garmisch noch eine gemeinsame Wanderung auf die Zugspitze gönnen.

Zu den 17 unentwegten Läufern, die sich jeden Kilometer abwechseln und so auf einen Schnitt von deutlich unter fünf Minuten für die 1000 Meter kommen sollen, gehören mit Corinna Mertens, Benjamin Lehmbach (beide LG Wuppertal), Sascha Hoter (Jugendleiter des Cronenberger SC) und Lars Beer auch vier Wuppertaler. „Die meisten Passagen der Strecke habe ich selbst erkundet und für alle abschnittsweise Pläne gemacht, damit sie sich nicht verlaufen“, berichtet Witzke. Eine ähnliche Aktion hat er vor fünf Jahren mit dem Staffellauf von Remscheid in die französische Partnerstadt Quimper bereits einmal erfolgreich gestartet. Auch Corinna Mertens war damals schon mit dabei. Die 1000 Kilometer legte die Gruppe in drei Tagen mit einem Kilometerschnitt von 4:17 Minuten zurück. „Insofern sollte die jetzige Vorgabe kein Problem darstellen“, so Witzke.

Wuppertal. Staffettenläufe haben im Bergischen eine gute Tradition, seit Ende der 1980er-Jahre eine teilweise prominente Läufergruppe die Strecke von Wuppertal bis in die Partnerstadt Kosice im Zeichen der Freundschaft zu Fuß zurücklegte. Jetzt plant der in der Bergischen Laufszene bekannte Solinger Oliver Witzke ein ähnlich ambitioniertes Laufprojekt, verbunden mit einer Spendenaktion für die Spürhundestaffel des THW Wuppertal. Hintergrund: Im Februar war ein Freund bei einem Lawinenunglück in der Schweiz ums Leben gekommen, konnte auch von Lawinensuchhunden nicht mehr rechtzeitig gerettet werden.

Spenden für die Rettungshundeausbildung Spenden Wer sich für das Laufprojekt interessiert und es in der kommenden Woche auch aktuell auf Facebook (Seite Nonstopstaffelläufe) verfolgt, wird gebeten, eine Spende zugunsten der Rettungshundestaffel des THW Ortsvereins Wuppertal zu leisten. Unter dem Stichwort „Constantin“ können sie auf das Konto der THW-Helfervereinigung e.V. Ortsverein Wuppertal bei der Commerzbank Wuppertal geleistet werden.

Rettungshundestaffel Zur Rettungshundestaffel des THW Wuppertal gehören derzeit vier ausgebildete Hunde und vier, die sich in Ausbildung befinden. Auf dem Übungsgelände an der Otto-Hahn-Straße werden stetig neue Gerätschaften benötigt. Nachfragen beim THW unter E-Mail ov-wuppertal@thw.de

Minutiös hat Oliver Witzke die Woche durchgeplant und sich für die Etappe durch die heimischen Gefilde etwas ausgedacht. Etwa gegen 7 Uhr will man am Mittwoch, 19. September, an der Ruhrbrücke in Witten ankommen, später durch den Tunnel Schee auf Wuppertaler Stadtgebiet laufen, das man über Wittener Straße, Bahnhof Oberbarmen, Scharpenacken und Ronsdorf wieder verlässt.

Dann wird sich auch Arnd Bader - in der hiesigen Szene bestens bekannt - einreihen, um die Läufer zu entlasten. „Er hat beruflich bedingt leider nur an diesem Tag Zeit, will sich das aber nicht nehmen lassen“, so Oliver Witzke. Beim Frankreich-Lauf vor fünf Jahren war Bader noch komplett dabei gewesen, ebenso wie Lawinenopfer Benjamin Vogt, dessen Gedenken Witzke die Neuauflage widmet. „Die Ausbildung von Lawinen- und Spürhunden erfordert viel Zeit und Geld. Wie wichtig sie sind, hat sich gerade wieder bei der Explosion des Hauses in Oberbarmen gezeigt“, so Witzke, der auf ein glückliches Ankommen seiner Läufer in Garmisch und natürlich auf viele Spender für den guten Zweck hofft.