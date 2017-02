Im Finale setzte sich die Kruppstraße (auf unserem Siegerfoto in grün) mit 4:0 gegen die Marienstraße (in orange) durch.

Wuppertal. Die Grundschule Kruppstraße hat Freitag den ersten Sparkassen HockeyCup gewonnen. Zur Endrunde der von der Elberfelder TG ausgerichteten Grundschul-Meisterschaft traten acht Teams in der Halle Hesselnberg an. Im Finale setzte sich die Kruppstraße (auf unserem Siegerfoto in grün) mit 4:0 gegen die Marienstraße (in orange) durch. Platz drei ging an die Rottsieper Höhe (in blau). Vierter wurde die Kratzkopfstraße. Die Titelkämpfe sind Teil des Schulprojekts „Hockeystadt Wuppertal“.