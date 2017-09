Hockey: ETG geht die Luft aus

Nach dem zweiten Saisonspiel laufen die Hockey-Herren der Elberfelder TG ihrem Saisonziel Regionalliga-Aufstieg deutlich hinterher. Dem 2:2 beim TuSEM ließ die Mannschaft am Dienstag gegen den ETB Essen eine 2:4-Heimniederlage folgen. Auf den frühen 0:1-Rückstand reagierten die Elberfeld stark und gingen durch Jens Matthey (nach Strafecke) und Filip Podzorski mit 2:1 in Führung. Doch nach dem Wechsel fehlten zunehmend Tempo, Laufbereitsschaft und Kreativität, um den massiven Essener Abwehrverbund zu knacken. Wie aus dem Nichts kam Essen zum Ausgleich, und kurz darauf nach einer Strafecke zur Führung – am Ende noch zum 4:2. Im Heimspiel gegen Uhlenhorst Mülheim III geht es für die ETG nun am Sonntag (12 Uhr) schon um viel. Red