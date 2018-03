14 Siege in 14 Spielen: Mit blütenweißer Weste und einer Tordifferenz von 141:16 haben die Hockey-Herren von Gold-Weiss Wuppertal die Hallensaison abgeschlossen und den Aufstieg in die 1. Verbandsliga geschafft. Jetzt gilt der Fokus der Fortsetzung der Feldsaison ab 6 Mai. Nach sechs Spielen ist Gold-Weiss dort Dritter in der 1. Verbandsliga, Gruppe C. Das Hallenteam: (oben, v.li.) Stephan Block (Torwart-Trainer), Moritz Küster, Alex Heckhoff, Valentin Speckmann, Fabian Hennig, Paul Mintert, Julian Kausmann, Trainer Carsten Bockhoff (unten, v.l.) Matthias Nieland (Betreuer), Clemens Zobel, Melvin Spill, Christoph Münchmeyer, Michel Perlich, Tim Ciupka und Hendrik Jansen. Foto: Gold-Weiss