Fußball-Regionalliga: Nach einem 0:4 gegen Erndtebrück fällt der WSV vor dem Westschlager gegen RWE auf Rang zehn.

Das ist gründlich in die Hose gegangen: Da gab es nach dem 0:4 gegen den Abstiegskandidaten TuS Erndtebrück am Samstag vor 2000 enttäuschten Zuschauern im Stadion am Zoo keine Ausreden beim Wuppertaler SV. Alle guten Vorsätze, kräftig Werbung für den Westschlager gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Mittwoch an gleicher Stelle zu betreiben, waren nach 90 Minuten Sommerfußball am ersten echten Sommertag des Jahres über den Haufen geworfen.

Gegenüber den teilweise starken Auftritten in den ersten sechs Spielen unter Trainer Christian Britscho war die Mannschaft kaum wiederzuerkennen, sowohl was Leidenschaft als auch Spielkonzept anging, und so geht es in den nächsten Tagen sicher an die Ursachenforschung. Um den Kopf für das Essen-Spiel wieder freizubekommen gab Britscho seinen Spielern am Sonntag aber erst einmal trainingsfrei.

„Auch in den Spielen zuvor hatten wir nicht nur gute Phasen, heute gab es fast ausschließlich schlechte und wir mussten erkennen, dass das kein Selbstläufer ist“, sagte Britscho. Er nahm einen Teil der Schuld auf seine Kappe, auch wenn die gesamte Mannschaft von Beginn an so wirkte, als ob ihr die Sonne 20 Prozent der Kraft aus dem Körper gezogen habe. Ganz anders die Gäste, die unter der Woche noch die Pokalminuten gegen Lotte in den Beinen hatten, aber mutig mitspielten und sich auch offensiv mit dem schnellen Rechtsaußen Jan Patrick Kadiata und Mittelfeldlenker Tim Treude keineswegs zurückhielten. Beim WSV zeigten dagegen eine Umstellung im Mittelfeld, die Britscho wohl auch im Hinblick auf noch folgende zehn Spiele in fünf Wochen vorgenommen hatte, eher negative Wirkung.

Umstellungen wirkten sich beim WSV negativ aus

Um André Mandt wieder einen Startelfeinsatz zu ermöglichen, hatte Britscho gegenüber dem Oberhausen-Spiel die Mittelfeldachse verschoben und den zuletzt als Zehner so starken Dennis Dowidat auf die linke Außenbahn versetzt. Der wirkte dort deplatziert, zog immer wieder in die Mitte, was auch für die zuletzt guten Gino Windmüller und Sascha Schünemann die Statik veränderte. Wohl kein Zufall, dass das 0:1 nach zwölf Minuten über die linke WSV-Abwehrseite fiel, auf der der quirlige TuS-Japaner Yuki Nishiya völlig blankgespielt wurde und nur noch auf den in der Mitte ebenfalls völlig freien Kadiata querlegen musste.