Wuppertals zurzeit beste Turnerin überzeugt in Mülheim.

Turnerin Carolin Haberhausen vom Vohwinkeler STV hat ihrer Titelsammlung einen weiteren hinzugefügt. Bei den Rheinischen Meisterschaften im Gerätturnen in Mülheim gewann sie in der höchsten Wettkampfklasse Jahrgang 2000 und älter. Mit nahezu perfekt vorgetragenen Übungen an den vier Geräten distanzierte sie die übrigen 37 Teilnehmerinnen in dieser Konkurrenz. Eine weitere Medaille für die insgesamt 17 Starterinnen aus Wuppertal, die sich für die Meisterschaften qualifiziert hatten, gab es durch Mandy Stindt. In der jüngsten Wettkampfklasse Jahrgang 2009/10 holte sie Bronze und hielt damit die Fahne des BTV hoch, der in den Vorjahren häufig Siegerinnen gestellt hatte, die aber derzeit nicht mehr turnen.

Weitere Platzierungen: Jahrgang 09/10: 12. Carolina Krane (OTB), 20. Lola Honscha (VSTV), 29. Chiara Kuranski (BTV), 37. Marie Hillebrenner (VSTV). Jahrgang 07/08: 12. Lilly Palomba, 16. Romy Ziegemeyer 29. Lynn Kloke (alle BTV). Jg. 05/06: 6. Coco Fromüller (BTV), 11. Mona Bamme (VSTV), 14. Eleni Tsompanidou (LTV), 28. Merle Yildirim (BTV) Jg. 03/04: 14. Naira Schlösser (VSTV) Jg. 01/02: 6. Zoe Brumme (LTV), 20. Laura Zeuner, 28. Lisa Zeuner (beide OTB).