Grünes Licht für CSC gegen KFC im Stadion

Wuppertal. Im Stadion am Zoo kann am Sonntag gespielt werden. Ein Platzkommission gab am Freitag Mittag Grünes Licht für die Austragung des Oberliga-Knüllers zwischen dem Cronenberger SC und dem Spitzenreiter KFC Uerdingen. Der Platz ist nach den jüngsten Regenfällen zwar weich, doch da es bis Sonntag trocken bleiben soll, sehen die Verantwortlichen kein Problem. Anstoß ist um 15 Uhr. Für Wuppertaler Fans werden drei Kassen geöffnet. Fans des KFC werden über den Eingang Kornstraße ins Stadion gelassen. gh