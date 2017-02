Wuppertal. Bei den Landesmeisterschaften für Kinder- und Juniorenpaare in den lateinamerikanischen Tänzen feierten Paare des Wuppertaler Grün-Gold Casino große Erfolge. In der höchsten Juniorenklasse I (bis 13 Jahre) tanzten Boris Dromljak und Emilie Alexandra Denius (Foto: Renate Spantig) zum Vizemeistertitel. Zwei Wertungsrichter hatten sie sogar als Sieger gesehen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier gewannen Nikita Steiger und Nicole Menser bei den Junioren II (Höchstalter 15 Jahre) Bronze unter 25 Paaren. Verbuchten in einzelnen Tänzen sogar erste und zweite Plätze. Ebenfalls in den Finals vertreten waren mit jeweils fünften Plätzen in ihren Altersklassen Markus Mütt und Kathrin Klass, Steven Herd und Anastasia Popko sowie Ivan Zhevnov und Mercedes Emmler. Ende Februar geht es für alle Paare zu den Deutschen Meisterschaften.